В Ленинградском зоопарке пака Гринхарт переехал в летний вольер

Там обустроены декорации, зоны для отдыха, а также растет свежая трава и подготовлен бассейн.

В Ленинградском зоопарке пака Гринхарт второй год подряд переезжает в свою летнюю резиденцию. Там обустроены декорации, зоны для отдыха, а также растет свежая трава и подготовлен бассейн, рассказали 18 июня в учреждении.

Кроме того, на новое место перебрались ленивцы Соня, Ирвин, Кузя и дурукули Инок. Все они уже освоились в вольере.

Если хотите увидеть этих обитателей зоопарка, приходите на показательные кормления и тренинг! Показательное кормление ленивцев проходит ежедневно в 17:00, тренинг паки – по средам и субботам в 12:15. Пресс-служба петербургского зоопарка

Ранее на Piter.TV: Ленинградский зоопарк показал подросших котят манулов Шу и Пепе.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарьяна Феррет)