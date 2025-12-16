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В Ленинградском зоопарке пака Гринхарт переехал в летний вольер

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Там обустроены декорации, зоны для отдыха, а также растет свежая трава и подготовлен бассейн.

В Ленинградском зоопарке пака Гринхарт второй год подряд переезжает в свою летнюю резиденцию. Там обустроены декорации, зоны для отдыха, а также растет свежая трава и подготовлен бассейн, рассказали 18 июня в учреждении. 

Кроме того, на новое место перебрались ленивцы Соня, Ирвин, Кузя и дурукули Инок. Все они уже освоились в вольере. 

Если хотите увидеть этих обитателей зоопарка, приходите на показательные кормления и тренинг! Показательное кормление ленивцев проходит ежедневно в 17:00, тренинг паки – по средам и субботам в 12:15. 

Пресс-служба петербургского зоопарка 

Ранее на Piter.TV: Ленинградский зоопарк показал подросших котят манулов Шу и Пепе. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Дарьяна Феррет) 

Теги: животные, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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