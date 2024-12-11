Умер петербургский журналист и радиоведущий Игорь Апухтин

Ему было 64 года.

Скончался петербургский журналист, теле- и радиоведущий Игорь Апухтин в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в группе радиостанции MOTORADIO в социальной сети "ВКонтакте". Апухтин запомнится как талантливый профессионал, увлечённый своим делом.

В 1980-х годах он работал на ленинградском телевидении, участвуя в создании программ "Телестанция ФАКТ", "Информ ТВ" и "Региональное телевидение". В начале 1990-х он перешёл на радио, став информационным редактором и ведущим на радио РОКС. В последние годы Игорь Апухтин вёл популярную автомобильную программу "Мир скорости" на MOTORADIO.

Подробности о причинах смерти пока не сообщаются. Коллеги и слушатели выражают соболезнования родным и близким.

Ранее Piter.TV сообщал, что скончался главный дирижер Русского концертного оркестра Владимир Попов.

Фото: ВКонтакте / MOTORADIO online Rock radio