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Скончался главный дирижер Русского концертного оркестра Владимир Попов
Сегодня, 9:16
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Скончался главный дирижер Русского концертного оркестра Владимир Попов

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Благодаря его руководству коллектив добился статуса одного из ведущих оркестров страны.

Пресс-служба комитета по культуре Петербурга сообщила печальную новость о смерти основателя, художественного руководителя и главного дирижера Государственного Русского концертного оркестра Петербурга, заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Попова.

Благодаря его руководству коллектив добился статуса одного из ведущих оркестров страны, исполняя как классические, так и современные музыкальные композиции.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга выражает глубочайшие и искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Владимира Павловича.

Ранее мы сообщили о том, что джазовый продюсер Алексей Кривский умер в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга

Теги: некролог, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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