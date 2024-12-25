Скончался главный дирижер Русского концертного оркестра Владимир Попов

Благодаря его руководству коллектив добился статуса одного из ведущих оркестров страны.

Пресс-служба комитета по культуре Петербурга сообщила печальную новость о смерти основателя, художественного руководителя и главного дирижера Государственного Русского концертного оркестра Петербурга, заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Попова.

Благодаря его руководству коллектив добился статуса одного из ведущих оркестров страны, исполняя как классические, так и современные музыкальные композиции.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга выражает глубочайшие и искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Владимира Павловича.

Ранее мы сообщили о том, что джазовый продюсер Алексей Кривский умер в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга