С 26 июня в центе Петербурга ограничат движение в связи с проведением марафона "Белые ночи"

С 00:00 29 июня до 23:59 того же дня будет запрещена остановка и стоянка транспорта на более чем 60 участках дорог в центре города.

Власти Петербурга предупредили о изменениях в дорожном движении в связи с проведением 29 июня XXXIII марафона "Белые ночи".

С 00:00 29 июня до 23:59 того же дня будет запрещена остановка и стоянка транспорта на более чем 60 участках дорог в центре города. Это затронет, в том числе, Аптекарскую, Петроградскую, Петровскую, Кронверкскую, Мытнинскую, Адмиралтейскую, Дворцовую, Смольную и Синопскую набережные, а также набережную Кутузова, Биржевую площадь, площади Растрелли и Академика Лихачева.

С 26 июня по 2 июля включительно будет сужена проезжая часть на участке Адмиралтейской набережной от Керченского до Черноморского переулка.

Также в различные периоды с 26 июня по 30 июня будет полностью прекращено движение по Адмиралтейской набережной от Сенатской площади до Черноморского переулка, Адмиралтейскому проезду от Адмиралтейской набережной со стороны Сенатской площади, а также на более чем 80 других участках дорог.

Подробная информация о вводимых ограничениях размещена на сайте комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на петербургские отели подскочил на 20% в преддверии "Алых парусов".

Фото: ВКонтакте / Международный марафон "Белые Ночи"; Telegram / Начальник транспортного цеха