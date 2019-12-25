Спрос на петербургские отели подскочил на 20% в преддверии "Алых парусов"

Средняя стоимость одной ночи в отеле для туриста составит 6,3 тыс. рублей, что на 16% больше, чем в прошлом году.

Число бронирований номеров в отелях и гостиницах Петербурга на даты проведения общегородского праздника выпускников "Алые паруса" увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом, согласно данным пресс-службы сервиса онлайн-бронирований "Островок".

Спрос на отдых в Северной столице в июне вырос не только среди россиян, но и среди иностранных граждан. Компания зафиксировала увеличение спроса на 36%. Туристы из Китая, ОАЭ и Турции также приобрели туры в Петербург.

Согласно аналитическим данным, 29 и 30 июня оказались намного популярнее среди туристов, чем выходные на прошлой и следующей неделе. Разница составляет 20% и 80% соответственно.

Средняя стоимость одной ночи в отеле для туриста составит 6,3 тыс. рублей, что на 16% больше, чем в прошлом году. При этом большинство туристов предпочитают снимать номера в гостиницах без звезд (34% от всех бронирований).

Ранее мы сообщили о том, что петербургская телебашня в ночь "Алых парусов" станет мачтой корабля.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга

