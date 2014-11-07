Петербургская телебашня в ночь "Алых парусов" станет мачтой корабля

На конструкцию выведут главный символ мероприятия – алые паруса из феерии Александра Грина, развевающиеся по ветру.

В ночь с 28 на 29 июня петербургская телевизионная башня поучаствует в празднике выпускников "Алые паруса". На конструкцию выведут главный символ мероприятия – алые паруса из феерии Александра Грина, развевающиеся по ветру, передает "Пятый канал".

Наша башня в этот важный день будет не только осуществлять вещание теле- и радио каналов, но и создавать шикарное настроение всем людям в эту прекрасную ночь. Руслан Евсеев, директор филиала РТРС "Санкт-Петербургский РЦ"

Специалистами был разработан особенный световой сценарий, гармонирующий с цветовой гаммой пиротехнического шоу в акватории Невы. Используют семь основных цветов, с помощью которых башня покажет огнепад, фейерверки, переливание и российский триколор.

Общая длина "световой гирлянды" – 6 километров, вес оборудования составляет 9 тонн.

Ранее на Piter.TV: в день проведения "Алых парусов" Эрмитаж закроется раньше.

Фото: Piter.TV