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В день проведения "Алых парусов" Эрмитаж закроется раньше
Сегодня, 19:49
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В день проведения "Алых парусов" Эрмитаж закроется раньше

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Главный музейный комплекс и Главный штаб в пятницу закроются для посетителей в 16:00, а кассы – на час раньше.

В день проведения праздника выпускников "Алые паруса", 28 июня, Государственный Эрмитаж сократит часы работы своих экспозиционных комплексов. Об этом 26 июня рассказали в пресс-службе культурного учреждения. 

Главный музейный комплекс и Главный штаб в пятницу закроются для посетителей в 16:00, а кассы – на час раньше. В Зимнем дворце Петра I в этот день пройдут только две экскурсии: в 12:00 и в 12:30. Посещение будет возможно только в составе экскурсионных групп.

Рекомендуем планировать свой визит в эти музейные комплексы в первой половине дня. 

Пресс-служба Государственного Эрмитажа

Также отмечается, что маршрут прохода к Главному музейному комплексу организуют вдоль фасада Зимнего Дворца, Малого и Нового Эрмитажа, со стороны Миллионной улице и Мошкова переулка. Для входа и выхода задействуют Главные ворота и Комендантский подъезд Зимнего дворца, вход в Малый Эрмитаж – через Шуваловский проезд с Миллионной улицы. Проходы по Дворцовой набережной и Дворцовой площади ограничат. 

Ранее на Piter.TV: в день "Алых парусов" проезд по ЗСД станет бесплатным в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: алые паруса, государственный эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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