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В день "Алых парусов" проезд по ЗСД станет бесплатным в Петербурге
Сегодня, 22:08
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В день "Алых парусов" проезд по ЗСД станет бесплатным в Петербурге

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Речь идет об участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект.

В день проведения праздника выпускников "Алые паруса", 28 июня, в Петербурге проезд по участку ЗСД станет бесплатным. Об этом заявил глава города в своем tg-канале 25 июня. 

В пятницу не будут взимать плату за проезд по ЗСД на участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект – в обе стороны. Проезд станет бесплатным с 14:00 до 02:00 29 июня. 

В связи с временными изменениями маршрутов движения просим руководителей организаций, расположенных в центре города, дать возможность сотрудникам уехать пораньше – домой, на дачу, за город – насладиться летними выходными.

Губернатор Петербурга

Ранее опубликовали график разводки мостов на "Алые паруса".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер); Telegram / Александр Беглов

Теги: алые паруса, зсд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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