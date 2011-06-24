В день "Алых парусов" проезд по ЗСД станет бесплатным в Петербурге

В день проведения праздника выпускников "Алые паруса", 28 июня, в Петербурге проезд по участку ЗСД станет бесплатным. Об этом заявил глава города в своем tg-канале 25 июня.
В пятницу не будут взимать плату за проезд по ЗСД на участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект – в обе стороны. Проезд станет бесплатным с 14:00 до 02:00 29 июня.
В связи с временными изменениями маршрутов движения просим руководителей организаций, расположенных в центре города, дать возможность сотрудникам уехать пораньше – домой, на дачу, за город – насладиться летними выходными.
Губернатор Петербурга
Ранее опубликовали график разводки мостов на "Алые паруса".
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер); Telegram / Александр Беглов
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