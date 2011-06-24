В день "Алых парусов" проезд по ЗСД станет бесплатным в Петербурге

Речь идет об участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект.

В день проведения праздника выпускников "Алые паруса", 28 июня, в Петербурге проезд по участку ЗСД станет бесплатным. Об этом заявил глава города в своем tg-канале 25 июня.

В пятницу не будут взимать плату за проезд по ЗСД на участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект – в обе стороны. Проезд станет бесплатным с 14:00 до 02:00 29 июня.

В связи с временными изменениями маршрутов движения просим руководителей организаций, расположенных в центре города, дать возможность сотрудникам уехать пораньше – домой, на дачу, за город – насладиться летними выходными. Губернатор Петербурга

Ранее опубликовали график разводки мостов на "Алые паруса".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер); Telegram / Александр Беглов