Марафон "Белые ночи-2025" собрал 27 тыс петербуржцев

Ожидается, что это будет самый масштабный забег в истории Петербурга.

На предстоящий в следующем году традиционный петербургский марафон "Белые ночи" зарегистрировалось 27 тыс человек. Для Санкт-Петербургских забегов это стало рекордом по количеству участников. Информация об этом появилась в Telegram-канале вице-губернатора Северной столицы Бориса Пиотровского.

Наш петербургский забег бьёт все рекорды. Меньше чем за неделю разлетелись абсолютно все слоты! Что ж, будем расти и стремиться к тому, чтобы следующий марафон дорос до 40 тысяч. Ну, а дальше, как всегда, больше! Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

По словам заместителя губернатора, на 10-километровую марафонскую дистанцию в 2025 году выйдут 15 тыс атлетов, а на забег 42,2 км – 12 тыс спортсменов.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге открылся филиал благотворительного Фонда "Больше Чем Можешь".

Фото: Марафон "Белые ночи"