Деятельность Фонда направлена на создание среды для регулярных занятий спортом людей с инвалидностью, развитие у них мотивации, а также на изменение взглядов общества на людей с инвалидностью и их возможности.

В Петербурге открылся филиал благотворительного Фонда "Больше Чем Можешь". Об этом Piter.tv сообщили организаторы.

Благотворительный фонд "Больше Чем Можешь" более 6 лет специализирующийся на развитии инклюзии в спорте, открыл представительство в Санкт-Петербурге и приглашает людей с инвалидностью на еженедельные бесплатные тренировки.

Деятельность Фонда направлена на создание среды для регулярных занятий спортом людей с инвалидностью, развитие у них мотивации, а также на изменение взглядов общества на людей с инвалидностью и их возможности.

Среди подопечных фонда – подростки и взрослые с ДЦП и другими неврологическими заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата, при которых спорт, как правило, недоступен. Тренировки под руководством тренеров-реабилитологов и специалистов по АФК.

Тренировки бесплатны и проводятся каждое воскресенье в 10:00 в фитнес-зале по адресу: улица Мира, 36. Записаться на тренировку можно по номеру +79188829111.

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Фото: Больше Чем Можешь