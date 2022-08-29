Певица пока не планирует никаких выступлений.

Певица Алла Пугачева заявила, что во время отпуска она проходила лечение. Об этом сообщил дизайнер Игорь Гуляев, опубликовавший в социальных сетях видео встречи с российской исполнительницей.

Недавно Пугачева вернулась из Израиля. По ее словам, она находилась в отпуске, а также проходила лечение. Также певица заявила, что пока не планирует никаких выступлений.

Ранее мы сообщали, что Меладзе зажег зал на своем концерте в Москве под песню "Океан и три реки".

Видео: Telegram / IGOR GULYAEV