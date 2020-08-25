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Меладзе зажег зал на своем концерте в Москве под песню "Океан и три реки"

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Он исполнил хит вместе со зрителями.

Певец Валерий Меладзе зажег зал на своем концерте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому".

Музыкант выступил с концертом в Москве. Меладзе решил исполнить хит "Океан и три реки", который обычно поет с группой "ВИА Гра". Он предложил зрителям исполнить партию девушек.

Также сообщается, что концерт посетили телеведущая Настя Ивлееева и видеоблогер Эльдар Джахаров.

Ранее Жигалова рассказала, как сейчас зарабатывают Лобода и Барских.

Видео: Telegram / Только никому

Теги: валерий меладзе, выступление, концерт, москва
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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