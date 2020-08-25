Меладзе зажег зал на своем концерте в Москве под песню "Океан и три реки"

Певец Валерий Меладзе зажег зал на своем концерте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому".
Музыкант выступил с концертом в Москве. Меладзе решил исполнить хит "Океан и три реки", который обычно поет с группой "ВИА Гра". Он предложил зрителям исполнить партию девушек.
Также сообщается, что концерт посетили телеведущая Настя Ивлееева и видеоблогер Эльдар Джахаров.
Ранее Жигалова рассказала, как сейчас зарабатывают Лобода и Барских.
Видео: Telegram / Только никому
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все