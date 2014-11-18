Госдума включает в стаж периоды ухода за всеми детьми до 1,5 года

Закон может вступить в силу с 1 января 2026 года.

Государственная дума России включает в стаж периоды ухода за всеми детьми до полутора лет. На пленарном заседании от 23 июля нижняя палата парламента приняла в первом чтении правительственный законопроект. По действующему законодательству в стаж включаются лишь периоды по уходу за четырьмя детьми. Также дополнительно назначается ежемесячное материальное обеспечение тем гражданам, которые по указу главы государства было присвоено звание "Мать-героиня", за период с 1 января 2025 года.

Законопроектом предусматривается возможность .... перерасчета размеров пенсий многодетным родителям с учетом снятия ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком. пояснительная записка

Член профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала журналистам новостного агентства ТАСС, что многодетные родители с пятью и более детьми смогут пересчитать свой страховой стаж с первого числа следующего после подачи заявления месяца. В случае принятия федеральный закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

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Фото: Piter.tv