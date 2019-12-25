Петербуржец убил и расчленил приятеля на берегу Лиговского канала

Избавившись от трупа, мужчина забрал банковские карты убитого и телефон.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого. Останки жертвы нашли в мусорных пакетах 15 октября, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление произошло в апреле. Мужчины распивали алкоголь на берегу Лиговского канала. Во время застолья произошел конфликт и фигурант ударил знакомого по голове, тот скончался на месте.

Когда подозреваемый понял, что приятель мертв, расчленил тело и разложил части по мусорным пакетам. Избавившись от трупа, петербуржец забрал банковские карты и мобильный телефон.

Следователи завели дело об убийстве. Мужчине уже предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Ранее мы сообщали, что днем 15 октября на берегу Лиговского канала и в русле канала в Кировском районе были обнаружены останки человека, помещенные в сумку и пакеты.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)