Петербуржец убил и расчленил приятеля на берегу Лиговского канала

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого. Останки жертвы нашли в мусорных пакетах 15 октября, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, преступление произошло в апреле. Мужчины распивали алкоголь на берегу Лиговского канала. Во время застолья произошел конфликт и фигурант ударил знакомого по голове, тот скончался на месте.
Когда подозреваемый понял, что приятель мертв, расчленил тело и разложил части по мусорным пакетам. Избавившись от трупа, петербуржец забрал банковские карты и мобильный телефон.
Следователи завели дело об убийстве. Мужчине уже предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
Ранее мы сообщали, что днем 15 октября на берегу Лиговского канала и в русле канала в Кировском районе были обнаружены останки человека, помещенные в сумку и пакеты.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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