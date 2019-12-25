В Петербурге на берегу Лиговского канала нашли расчленённое тело

На месте работают сотрудники МВД.

На берегу Лиговского канала обнаружили расчленённое тело, часть останков находилась в сумках, сообщило 78.ru со ссылкой на очевидцев.

Труп нашли на проспекте Народного Ополчения. На месте происшествия работают сотрудники МВД и криминалисты. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

По данным Следственного комитета, днем 15 октября на берегу Лиговского канала и в русле канала на территории Кировского района обнаружены останки неустановленного человека, помещенные в сумку и пакеты. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что из реки Смоленки у Наличного моста достали труп мужчины. Личность погибшего устанавливается.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)