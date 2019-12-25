Депутаты Петербурга предложат адаптировать ГОСТ на светофоры под нужды города

Светофоры по новым правилам связали с пробками и сбоями транспорта в Петербурге.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложат МВД и Минтрансу пересмотреть федеральные требования к работе светофоров. Инициативу обсудили на заседании комиссии по транспорту. По мнению участников встречи, действующие нормы необходимо адаптировать к особенностям крупных городов, пишет BFM.

Как отмечалось на заседании, после введения федеральных требований ожидание разрешающего сигнала на некоторых перекрестках увеличилось до 2,5 минуты, тогда как фаза движения редко длится больше 40 секунд. Участники обсуждения считают, что это приводит к образованию заторов даже на участках, где раньше подобных проблем не было, и нарушает расписание общественного транспорта.

По словам чиновников, для компенсации задержек город вынужден выпускать на линии дополнительные автобусы и троллейбусы. Это увеличивает расходы бюджета на сотни миллионов рублей ежегодно.

При этом первоначальная задача нормативов заключалась в повышении безопасности дорожного движения. Более продолжительные циклы светофоров должны снижать среднюю скорость автомобилей и помогать сокращать число ДТП. Однако участники обсуждения считают, что единый подход не учитывает специфику Петербурга с его плотной исторической застройкой, узкими улицами и высокой концентрацией мест притяжения.

Автоэксперт Дмитрий Попов напомнил, что Ассоциация транспортных инженеров ранее предупреждала Минтранс и МВД о возможных последствиях повсеместного применения новых требований. По его мнению, увеличение времени, которое водители проводят в заторах, может провоцировать попытки наверстать потерянное время за счет нарушений правил дорожного движения.

Попов также сослался на статистику за первые 6 месяцев 2026 года, согласно которой число ДТП с пострадавшими выросло почти на 40 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Депутаты не предлагают полностью отменять федеральные стандарты. Речь идет о том, чтобы разрешить крупным городам адаптировать работу светофоров к местным условиям. В частности, продолжительность сигналов предлагается менять с учетом фактической загруженности дорог и данных камер наблюдения. В центре города могут предусмотреть более продолжительные разрешающие фазы, а на вылетных магистралях — иной режим.

Вместе с тем у такого подхода есть возможные недостатки. Водителям может быть сложнее ориентироваться на участках с разными режимами регулирования, а инспекторам — разбирать обстоятельства ДТП.

Урбанист Владимир Федоров также раскритиковал действующие правила. По его мнению, новые элементы светофорного регулирования усложнили движение и не всегда учитывают особенности конкретных перекрестков.

Вопрос изменения работы светофоров поднимали в Петербурге и ранее. В прошлом году депутат Алексей Цивилев предлагал отдавать приоритет зеленому сигналу для пешеходов в ночное время, когда автомобильное движение становится менее интенсивным.

Ранее мы сообщили о том, что пробки на Московском шоссе привели к задержке пяти автобусов.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)