Парковка рядом с ГМЗ "Петергоф" на Прудовой снова заработала

Водители смогут припарковать свои машины в 250 метрах от Верхнего сада.

В четверг, 1 апреля, работа автостоянки на улице Прудовая в Петергофе возобновлена, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Теперь туристы и гости ГМЗ смогут припарковать свои авто в 250 метрах от Верхнего сада.

По словам директора СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" Дмитрия Ваньчкова, стоянка удобна не только для петербуржцев, но и для приезжих из других регионов. Также на стоянке можно оставить велосипед и продолжить прогулку по Петергофу пешком.

Паркова будет работать круглосуточно, рассчитана на 95 мест, 10% из которых выделены для бесплатного размещения транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц, а также 8 мест для разгрузки автобусов.

Стоимость часа парковки для транспортных средств категорий А и В составит 50 рублей (первые 4 часа), 100 рублей (5-й и 6-й час), 150 рублей (7-й и последующие часы). Стоимость размещения транспорта ВЕ, D и С почти в два раза дороже.

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Фото: vk.com/peterhof_museum