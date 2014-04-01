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Водитель ударил женщину после замечания о езде по тротуару на Васильевском острове
Сегодня, 13:51
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nadezhda_sib

Водитель ударил женщину после замечания о езде по тротуару на Васильевском острове

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Петербурженка посчитала, что езда с такой скоростью может быть опасна для пешеходов.

Водитель белого "Мерседеса" агрессивно отреагировал на замечание сотрудницы продуктового магазина. Женщина напомнила молодому человеку о том, что тротуар предназначен для передвижения пешеходов, а не машин. Об инциденте 30 марта рассказал "Мегаполис".

Конфликт произошел у дома №67 на Малом проспекте В.О. Две сотрудницы продуктового вышли на улицу и заметили на тротуаре белую иномарку. Они посчитали, что машина двигается со скоростью выше положенной. Одна из продавцов сделала водителю замечание. Мужчина отреагировал на него крайне агрессивно: вышел из авто и начал бить женщину. Их разнял другой сотрудник магазина. 

Была в магазине в 22.10, там до тех пор были полицейские, кого-то опрашивали, и на улице, и в магазине...

рассказала пользователь в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в ВКонтакте.

Комментаторы осудили поведение водителя.

Ранее неудачная парковка привела к стрельбе. Водитель оставил машину на газоне у детской площадки. 

Фото: скрин из видео "Мегаполиса"

Теги: водитель, избиение, тротуар
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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