Водитель ударил женщину после замечания о езде по тротуару на Васильевском острове

Петербурженка посчитала, что езда с такой скоростью может быть опасна для пешеходов.

Водитель белого "Мерседеса" агрессивно отреагировал на замечание сотрудницы продуктового магазина. Женщина напомнила молодому человеку о том, что тротуар предназначен для передвижения пешеходов, а не машин. Об инциденте 30 марта рассказал "Мегаполис".

Конфликт произошел у дома №67 на Малом проспекте В.О. Две сотрудницы продуктового вышли на улицу и заметили на тротуаре белую иномарку. Они посчитали, что машина двигается со скоростью выше положенной. Одна из продавцов сделала водителю замечание. Мужчина отреагировал на него крайне агрессивно: вышел из авто и начал бить женщину. Их разнял другой сотрудник магазина.

Была в магазине в 22.10, там до тех пор были полицейские, кого-то опрашивали, и на улице, и в магазине... рассказала пользователь в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в ВКонтакте.

Комментаторы осудили поведение водителя.

Ранее неудачная парковка привела к стрельбе. Водитель оставил машину на газоне у детской площадки.

Фото: скрин из видео "Мегаполиса"