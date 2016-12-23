Эдгард Запашный назвал топ "трудных животных"

Завтра в Москве стартует фестиваль "Идол", который объединит циркачей из Европы, Азии и Африки. На одну сцену выйдут 145 артистов из 13 стран мира с уникальными номерами и трюками. Дрессированные пеликаны, управляющая дирижаблем обезьяна, а также тигры, лигры, пантеры, леопарды – станут звездами Московского цирка. Piter.tv узнало у Эдгарда Запашного - генпродюсера и ведущего фестиваля, какие животные - самые невыносимые артисты.

Знаменитый циркач признается, что животные всегда присутствовали в его жизни, с самого раннего детства. И неудивительно, ведь династия Запашных началась еще 4 поколения назад, а Аскольда и Эдгарда еще грудничками вносили в клетки к хищникам.

Рассказывая нашему корреспонденту о дрессуре животных, Эдгард разделил "трудных артистов" на 2 больших подгруппы, характеристики которых существенно влияют на совместную работу:

"Тут есть два критерия: животное, которое не обладает достаточным интеллектом, но при всем при этом достаточно агрессивное. К этому ряду можно отнести, например, носорогов, один из самых опасных существ на земле. Животные, которые имеют серьезные возможности, но при этом очень ограничены в умственном развитии, такие как крокодилы. Большой крокодил может нанести серьезные увечья, при всем при этом практически бесполезно находить с ним общий язык – никогда не найдете. Или наоборот, слишком умные и слишком агрессивные, такие как гориллы".

Что касается самого Эдгарда, он работает с теми животными, от которых получает удовольствие: это лошади, собаки, львы и тигры. Но артист объясняет, что у них есть и индивидуальные особенности, как и у людей. В силу своих природных особенностей животные могут быть слишком глупые, слишком агрессивные, слишком трусливые. Это те трудности, утверждает Эдгард, с которыми можно работать, но циркач можешь выбрать, нужно ли:

"Как и среди людей, среди тигров тоже бывают паникеры: боится сам собственной тени. С таким животным сложно работать, на него начинают охотиться другие животные, его пытаются убить. Такой закон в природе – если ты слаб, если ты не можешь дать сдачу – ты никто" – заключает именитый цирковой артист.

Стоит добавить, что 15 и 16 сентября в Москве стартует основная конкурсная программа фестиваля "Идол", на котором будет выступать не одно экзотическое животное. 17 сентября состоится закрытие, гала-шоу и награждение всех участников, приехавших в Москву из Италии, Китая, Испании, Тайваня, КНДР и других государств. А председателями жюри станут режиссер-постановщик "Мулен Руж" Тьерри Утрийа и директор цирка Германии "Ронкалли" Бернард Пол.

Видео: Piter.tv

Дарья Молчанова, Виталия Дубровская



