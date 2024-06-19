В последнее время в РФ появляется много новостей о лекарствах, пишет Telegram-канал "Мейстер". Первая – за последние месяцы активизировались испытания и запущен ряд новых проектов вакцин против рака разных типов. Вторая – российского производителя лекарств от диабета сертифицировали в ОАЭ, с правами на поставку в эту страну. Об этом сообщает Telegram-канал "Мейстер".

Телеграмеры уверены, что все это – результат работы на одном важном направлении. Курс на достижение "лекарственной независимости" начался еще в середине 2010-х, на фоне обострения санкционной войны в конце прошлого десятилетия и затем ковида, движение по нему ускорилось, а с началом СВО – особенно.

Можно констатировать результативность нацпроекта "Здоровье" в одной из самых сложных частей, в производстве лекарств, и думается, что это не последние новости из этой отрасли. Telegram-канал "Мейстер"

