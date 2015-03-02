Из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек.

В Астраханской области локализовали крупный пожар на птицефабрике. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в селе Покровка. По предварительной информации, площадь огня составила 2 тыс. квадратов. Из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Пострадавших нет.

В тушении пожара участвовали 25 специалистов и восемь единиц техники. Также сообщается, что в результате происшествия погибли предварительно около 166 тысяч кур.

Ранее мы сообщали, что в Якутске загорелся магазин электротоваров.

Видео: МЧС России