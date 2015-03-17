Стоимость яиц в Петербурге упала до 20-50 рублей за десяток

Объемы производства яиц в Ленобласти превышают 3,6 млрд штук.

В Петербурге в сентябре упала стоимость десятка куриных яиц в среднем до 50 рублей. Также на полках магазинов можно встретить этот товар за 29, 25 и даже 19 рублей, передает "Деловой Петербург".

По словам доцента кафедры менеджмента Президентской академии Линды Рыжих, объемы производства яиц в Ленобласти превышают 3,6 млрд штук. В регионе действуют два больших производителя – "Роскар" и "Синявинская птицефабрика". А еще важен сезонный фактор: с увеличением продолжительности светового дня курицы несутся больше.

Специалисты отмечают, что на рынке есть циклический характер спроса. В период с мая по октябрь он снижается из-за увеличения предложения, позже ситуация восстанавливается.

