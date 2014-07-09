Покраска яиц не влияет на срок их годности

Ксения Кузнецова рассказала о безопасном хранении продукта на Пасху.

Покраска яиц не сокращает и не продлевает срок их годности, однако нужно убедиться, что на скорлупе не появились трещины. Соответствующую рекомендацию в общении с журналистами новостного агентства "ТАСС" дала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета "Росбиотех" Ксения Кузнецова. Эксперт подчеркнула, что вне зависимости от внешнего вида и запаха продукта, не стоит употреблять яйца, пролежавшие при комнатной температуре более суток. При комнатной температуре около 20-22 градуса по Цельсию безопасным сроком хранения для неочищенного яйца в среднем будет не более 12-24 часов. Если яйцо уже очищено, то указанный срок резко сокращается - до 6-8 часов.

Окрашенные яйца, особенно с использованием натуральных красителей - луковая шелуха, свекла, - при условии сохранности скорлупы не имеют принципиальных отличий по срокам хранения. При этом наличие трещин, сколов или длительное нахождение в тепле, например, на праздничном столе, значительно увеличивает риск порчи. Ксения Кузнецова, эксперт

Специалист добавила, что даже малейшее нарушение целостности скорлупы открывает туда путь для бактерий. Вареное яйцо относится к скоропортящимся продуктам с повышенным риском микробиологической порчи. В процессе варки естественная защитная оболочка яйца частично разрушается. Этот процесс делает продукт еще более уязвимым к внешнему воздействию.

, что делает яйцо более уязвимым к воздействию внешней среды. Без холодильника яйца лучше хранить в сухом, защищенном от солнца месте и употребить в течение суток. Если появляется любой посторонний запах, меняется консистенция белка или желтка, яйцо следует утилизировать.

Фото: pxhere.com