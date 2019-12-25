В пяти МФЦ Петербурга запустили обслуживание с использованием "Цифрового ID"

Теперь жители города могут подтвердить свою личность при получении госуслуг одним из трех способов: по паспорту, с помощью биометрии или через QR-код в приложении.

В пяти многофункциональных центрах (МФЦ) Петербурга стартовал пилотный проект по обслуживанию граждан с использованием "Цифрового ID" в национальном мессенджере Max. Теперь жители города могут подтвердить свою личность при получении госуслуг одним из трех способов: по паспорту, с помощью биометрии или через QR-код в приложении.

Для использования нового метода посетителю МФЦ необходимо зайти в раздел "Цифровой ID" в мессенджере, сгенерировать уникальный QR-код и показать его сотруднику. После сканирования данные автоматически загружаются в информационную систему, что значительно ускоряет процесс оформления документов и минимизирует риск ошибок. Сервис работает через подтвержденный профиль на портале "Госуслуги" и доступен исключительно владельцу аккаунта.

В рамках пилота сервис доступен в следующих центрах:

на Наличной улице, 44, корпус 1;

на Северном проспекте, 7, корпус 1;

на улице Веденеева, 4;

на проспекте Ветеранов, 147;

на Дунайском проспекте, 49/126.

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Фото: пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ"