Шайба Александрова не помогла "Сент-Луису" уйти от поражения в матче с "Виннипегом"

На счету форварда пять очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" уступил "Виннипегу" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Нападающий "Сент-Луис" Никита Александров отметился заброшенной шайбой. В третьем периоде россиянин пробил вратаря хозяев. Гости вели по ходу встречи со счетом 2:0, однако затем пропустили четыре шайбы.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Александров провел 18 матчей, забросил три шайбы и отдал две голевых передачи.

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Видео: YouTube / SPORTSNET