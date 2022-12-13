"Айлендерс" обыграли "Вегас", Варламов отразил 44 броска

Его признали третьей звездой матча.

"Айлендерс" одержали победу над "Вегасом" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов был признан третьей звездой матча. Россиянин отразил 44 броска по своим воротам. Победную шайбу в ворота гостей в овертайме забросил Мэтью Барзал.

В нынешнем сезоне НХЛ Семен Варламов провел 16 матчей, в которых одержал девять побед и пропустил 42 шайбы.

Ранее мы сообщали, что дубль Малкина не помог "Питтсбургу" уйти от поражения в игре с "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET