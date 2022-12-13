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Дубль Малкина не помог "Питтсбургу" уйти от поражения в игре с "Сан-Хосе"

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Форвард был признан второй звездой матча.

"Питтсбург" проиграл "Сан-Хосе" со счетом 4:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей, а также отметился голевой передачей на Сидни Кросби.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 49 матчей, забросил 19 шайб и отдал 31 голевую передачу.

Ранее мы сообщали, что передача и буллит Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Баффало".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений малкин, национальная хоккейная лига, хк питтсбург пингвинз, хк сан-хосе шаркс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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