Дубль Малкина не помог "Питтсбургу" уйти от поражения в игре с "Сан-Хосе"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Питтсбург" проиграл "Сан-Хосе" со счетом 4:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей, а также отметился голевой передачей на Сидни Кросби.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 49 матчей, забросил 19 шайб и отдал 31 голевую передачу.

Ранее мы сообщали, что передача и буллит Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Баффало".

Видео: YouTube / SPORTSNET