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Передача и буллит Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Баффало"

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Россиянин набрал 59 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Баффало" в серии буллитов со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Йоэля Эрикссона Эка. Он также забросил победный буллит в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 48 матчей, забросил 27 шайб и отдал 32 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Лос-Анджелес".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кирилл капризов, национальная хоккейная лига, хк баффало сейбрз, хк миннесота уайлд
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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