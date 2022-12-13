Передача и буллит Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Баффало"

Россиянин набрал 59 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Баффало" в серии буллитов со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Йоэля Эрикссона Эка. Он также забросил победный буллит в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 48 матчей, забросил 27 шайб и отдал 32 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Лос-Анджелес".

Видео: YouTube / SPORTSNET