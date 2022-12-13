Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Лос-Анджелес"

На счету форварда 72 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться успеха. Россиянин отметился голевой передачей на Брейдена Пойнта, открывшего счет.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 48 матчей, забросил 19 шайб и отдал 53 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что Марченко стал третьим игроком в истории НХЛ, набравшим первые 13 очков в лиге за счет шайб.

Видео: YouTube / SPORTSNET