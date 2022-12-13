Марченко стал третьим игроком в истории НХЛ, набравшим первые 13 очков в лиге за счет шайб

"Коламбус" уступил "Ванкуверу" со счетом 5:2.

Российский нападающий Кирилл Марченко стал третьим игроком в истории НХЛ, набравшим свои первые 13 очков в регулярном чемпионате исключительно за счет забитых в ворота соперников шайб. Ранее подобное удавалось только канадцам Джо Мэлоуну (забил 16 шайб в сезоне-1917/18 годов) и Джону Маккиннону (13 голов в сезоне-1926/27).

Голы спортсмена не позволили его команде выиграть у оппонентов. С результатом 5:2 встреча завершилась в пользу хозяев ледовой арены. В данной игре Национальной хоккейной лиги шайбами также отметились от команды победителей на 2 и 53, 14, 20 49 минутах Элиас Петтерссон (реализовал дубль), Куинн Хьюз, Илья Михеев, Дакота Джошуа. От "Коламбуса" дубль оформил Кирилл Марченко на 3 и 57 минутах.

Напомним, что таким образом 22-летний Марченко забросил 12-ю и 13-ю шайбы в своем дебютном сезоне в НХЛ. Его соотечественник Михеев набрал 100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, на счету хоккеиста записано 49 шайб и 51 голевая передача. Российский нападающий выступает за "Ванкувер" с текущего сезона, с 2019 года он был игроком "Торонто".

Шайба Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Эдмонтон".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET