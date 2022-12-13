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Шайба Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Эдмонтон"

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На счету форварда 11 голов в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" обыграл "Эдмонтон" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев в середине третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 25 матчей и забросил 11 шайб.

Ранее мы сообщали, что дубль Кузьменко помог "Ванкуверу" обыграть "Чикаго".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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