Шайба Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Эдмонтон"

"Коламбус" обыграл "Эдмонтон" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.
Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев в середине третьего периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 25 матчей и забросил 11 шайб.
Ранее мы сообщали, что дубль Кузьменко помог "Ванкуверу" обыграть "Чикаго".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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