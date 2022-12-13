Дубль Кузьменко помог "Ванкуверу" обыграть "Чикаго"

Россиянин стал первой звездой матча.

"Ванкувер" одержал победу над "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко стал первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 46 матчей, забросил 21 шайбу и отдал 22 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что три очка Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Флоридой".

Видео: YouTube / SPORTSNET