Дубль Кузьменко помог "Ванкуверу" обыграть "Чикаго"

"Ванкувер" одержал победу над "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.
Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко стал первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей во втором периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 46 матчей, забросил 21 шайбу и отдал 22 голевых передачи.
Ранее мы сообщали, что три очка Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Флоридой".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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