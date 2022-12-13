Три очка Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Флоридой"

Его признали второй звездой матча.

"Питтсбург" одержал победу над "Флоридой" в овертайме со счетом 7:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан второй звездой матча. Россиянин отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами. Он помог забить Крису Летангу победную шайбу в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 47 матчей, забросил 17 шайб и отдал 30 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET