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Три очка Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Флоридой"

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Его признали второй звездой матча.

"Питтсбург" одержал победу над "Флоридой" в овертайме со счетом 7:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан второй звездой матча. Россиянин отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами. Он помог забить Крису Летангу победную шайбу в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 47 матчей, забросил 17 шайб и отдал 30 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: евгений малкин, национальная хоккейная лига, хк питтсбург пингвинз, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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