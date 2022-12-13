Шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Колорадо"

Россиянин забросил 31 шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" уступил "Колорадо" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Россиянин поразил ворота хозяев в середине третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 49 матчей, забросил 31 шайбу и отдал 22 голевых передачи.

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Видео: YouTube / SPORTSNET