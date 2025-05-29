"Каролина" уступила "Флориде", Свечников отметился передачей

Команда вылетела в полуфинале Кубка Стэнли.

"Каролина" уступила "Флориде" со счетом 3:5 в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился голевой передачей. Россиянин помог забить Сету Джарвису. "Каролина" сравняла счет, но в итоге уступила сопернику. "Флорида" выиграла полуфинальную серию со счетом 4:1 и вышла в финал турнира.

В нынешнем плей-офф НХЛ Андрей Свечников провел 15 матчей и набрал 12 (8+4) очков.

Ранее мы сообщали, что "Каролина" обыграла "Флориду", Никишин отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET