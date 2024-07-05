"Каролина" обыграла "Флориду", Никишин отметился передачей

Защитник набрал первое очко в плей-офф НХЛ.

"Каролина" одержала победу над "Флоридой" со счетом 3:0 в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Защитник "Каролины" Александр Никишин отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Логану Стэнковену, который забросил первую шайбу в ворота хозяев. Никишин набрал первое очко за клуб после недавнего перехода из СКА. Счет в серии стал 3:1 в пользу "Флориды".

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Видео: YouTube / SPORTSNET