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"Эдмонтон" обыграл "Флориду", Подколзин отметился передачей

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Счет в серии стал 1:0 в пользу "Эдмонтона".

"Эдмонтон" одержал победу над "Флоридой" со счетом 4:3 в первом матче финала Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Виктора Арвидссона, забросившего вторую шайбу в ворота гостей. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Эдмонтона".

В нынешнем плей-офф НХЛ Василий Подколзин провел 17 матчей и набрал 7 (1+6) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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