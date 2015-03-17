Он встретился с Матвиенко и подарил ей свитер.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин приехал в Совет Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

Хоккеист встретился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Он подарил ей хоккейный свитер своего клуба. Матвиенко отметила, что Овечкин является символом для молодых ребят, которые играют в хоккей.

По итогам минувшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин провел 65 матчей и набрал 73 (44+29) очка.

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