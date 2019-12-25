Роман Ротенберг покинет пост главного тренера СКА

Он возглавлял команду с 2022 года.

Роман Ротенберг покинет пост главного тренера хоккейного клуба СКА по решению нового совета директоров. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Официально об уходе 44-летнего специалиста будет объявлено сегодня, 2 июня. На прошлой неделе работа предыдущего совета директоров и тренерского штаба петербургской команды по итогам сезона 2024/25 была признана неудовлетворительной.

Роман Ротенберг работал главным тренером СКА с января 2022 года. Под его руководством "армейцы" дважды выходили в полуфинал Кубка Гагарина. В минувшем сезоне команда проиграла во втором раунде "Автомобилисту".

Ранее мы сообщали, что совет директоров в полном составе и операционный менеджмент СКА сложили полномочия.

Фото: ska.ru