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Роман Ротенберг покинет пост главного тренера СКА
Сегодня, 10:50
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Роман Ротенберг покинет пост главного тренера СКА

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Он возглавлял команду с 2022 года.

Роман Ротенберг покинет пост главного тренера хоккейного клуба СКА по решению нового совета директоров. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Официально об уходе 44-летнего специалиста будет объявлено сегодня, 2 июня. На прошлой неделе работа предыдущего совета директоров и тренерского штаба петербургской команды по итогам сезона 2024/25 была признана неудовлетворительной.

Роман Ротенберг работал главным тренером СКА с января 2022 года. Под его руководством "армейцы" дважды выходили в полуфинал Кубка Гагарина. В минувшем сезоне команда проиграла во втором раунде "Автомобилисту".

Ранее мы сообщали, что совет директоров в полном составе и операционный менеджмент СКА сложили полномочия.

Фото: ska.ru

Теги: главный тренер, роман ротенберг, хк ска санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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