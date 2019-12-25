Миронов предложил дать гражданам право выбора формата квитанций за ЖКУ

В Госдуме раскрыли суть законопроекта, одобренного депутатами в первом чтении.

В Москве предложили закрепить на российской территории за гражданами право добровольного выбора между бумажной и электронной квитанциями за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты заметил, что 23 июня законодатели одобрили в первом чтении законопроект о поддержке "Почты России". Власти стремятся к тому, что с 1 сентября 2027 года все платежки будут приходить на "Госуслуги" в том случае, если человек не отказался от такого формата.

Выбор между "бумагой" и "цифрой" должен быть добровольным… Человек должен иметь возможность заранее выбрать, что ему удобнее - бумажная квитанция, электронная. Наша фракция предложит такую поправку. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Депутат Миронов предложил отменить осенний пересмотр тарифов ЖКХ.

Фото: Piter.tv