Ледовый театр выступит на Конюшенной площади со спектаклем "Снегурочка"

Традиционный зимний каток на Конюшенной площади откроется в Петербурге с 13 декабря и будет радовать горожан до 11 января. Уже начались монтажные работы, поэтому паркинг на площади закрыт до февраля. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Это уже пятый сезон популярного зимнего развлечения. Посетителей ждет праздничный антураж: центральным элементом станет сверкающая 10-метровая елка, фасады павильонов украсят объемные декоративные элементы и современные светодиоды, создающие эффект иллюминации. Добавят атмосферы волшебные часы на фасаде, а всю площадь украсят яркие гирлянды и тематические композиции.

Особенность сезона — выступление артистов Санкт-Петербургского ледового театра с представлением "Снегурочка". Главный сюрприз — знаменитой олимпийской чемпионки выход на лёд Елены Бережной, а также известных фигуристов Елизаветы Туктамышевой и Владислава Дикиджи.

Фото: Правительство Петербурга