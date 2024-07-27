ФСБ опубликовала видео с признанием задержанных за подготовку терактов в Дагестане

В Каспийске задержаны трое террористов.

Задержанные за подготовку серии террористических преступлений в Каспийске признались российским силовикам в том, что хотели взорвать церковь. Соответствующее заявление мужчины подтвердили во время допроса. Видеозапись опубликовали в социальных сетях сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ.

"Мы решили делать бомбу. Решили взорвать церковь на улице Ленина возле спортзала", "Мы планировали с ножами напасть на сотрудников правоохранительных органов которые патрулируют улицы. В нашем кругу мы считали сотрудников кафирами, считали, что их можно убить" речь подозреваемых

Еще один задержанный рассказал о том, что при нападении на церковь они изначально планировали обороняться ножами. Однако позже сообщники решили все-таки отдать предпочтение огнестрельному оружию. Для осуществления подрыва религиозного объекта банда приняла решение изготовить самодельное взрывное устройство. В частности, уже приобретены компоненты для аппарата, а навык создания такого опасного устройства один из мужчин научился делать из материалов, размещенных в одном из Telegram-каналов. Еще один подозреваемый отметил, что в целях безопасности оружие называлось удочками, а бомба - шпатом.

Напомним, что в городе Каспийске задержаны трое местных жителей. Они являются приверженцами запрещенной на территории России международной террористической организации. Фигуранты расследования готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов, а также православный храм.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России