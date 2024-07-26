Обвиняемого в подрыве машины в Москве заключат под стражу

Ранее суд заочно поместил подозреваемого под стражу.

В Москве доставленному из Турции Евгению Серебрякову предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она объяснила, что надзорное ведомство ведет уголовное дело по пункту 3 статьи 30, части 2 статьи 105 и части 1 статьи 222.1 УК РФ. Речь идет о покушении на убийство двух человек, а также о незаконном обороте взрывных устройств.

В результате мер, принятых российскими правоохранительными органами и турецкими компетентными органами, Серебряков задержан и доставлен в Москву. пресс-служба СК РФ

Во время допроса Евгений Серебряков сообщил об обстоятельствах подготовки подрыва автомобиля. Он пояснил, что выполнил заказ от Службы безопасности Украины. В том числе он призвался во встрече с куратором за рубежом и месте получения компонентов взрывного устройства. Из Турции Серебряков собирался отправиться на территорию Украины, где ему обещали гражданство. Ранее по ходатайству следствия фигуранту расследования судебной инстанцией заочно была избрана мера пресечения. После допроса мужчина был помещен под стражу.

Напомним, что 24 июля 2024 года по улице Синявинской, расположенной в северной части Москвы, преступником совершен подрыв автомобиля. В результате инцидента пострадал владелец и пассажир транспортного средства. В кратчайшие сроки во взаимодействии с ФСБ и МВД России удалось установить личность причастного к совершению преступления. Подозреваемым оказался Евгений Серебряков 1995 года рождения. Мужчина несколько часов после совершения злодеяния покинул территорию России и вылетел в Турцию.

Обвиняемый в подрыве машины в Москве рассказал об обещаниях спецслужб Украины.

Фото и видео: Следственный комитет России