Обвиняемый в подрыве машины в Москве рассказал об обещаниях спецслужб Украины

Евгений Серебряков раскрыл подробности заказа от Украины.

Спецслужбы киевского режима обещали обвиняемому в подрыве автомобиля с российским военнослужащим украинское гражданство и денежное вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов. Соответствующее заявление во время допроса сделал подозреваемый в преступлении Евгений Серебряков. Ролик размещен в социальных сетях Центром общественных связей ФСБ России. Фигурант расследования рассказал о том, что ликвидировать российского офицера ему предложил человек по имени Илья. Под его же руководством мужчина получил компоненты для создания взрывного устройства, собрал бомбу и заложил устройство под машину.

Илья обещал также украинское гражданство и вознаграждение от $10 до $20 тыс. Евгений Серебряков, подозреваемый

Напомним, что утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины, произошедшего во дворе московского дома на улице Синявинской. Полиция установила, что произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в транспортное средство. В настоящее время уголовное дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета. Замоскворецкий суд сообщил общественности о том, что фигуранту расследования о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову заочно предъявлено обвинение. В этот же день мужчину задержали в турецком городе Бодруме. Затем его доставили в Россию.

В Волгоградской области по подозрению в присвоении фуры с грузом задержаны водитель и его сообщник.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России