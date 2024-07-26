В Волгоградской области по подозрению в присвоении фуры с грузом задержаны водитель и его сообщник

Полиция установила настоящих преступников, угнавших фуру с товаром.

В Волгоградской области российские правоохранительные органы задержали по подозрению в присвоении фуры с грузом водителя и его сообщника. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления МВД. Одним из фигурантов расследования стал 36-летний шофер. В середине текущего года мужчина принял заказ на доставку строительных материалов на сумму четыре миллиона рублей из Москвы в Волгоград. Он осуществил погрузку товара в пункте отправления, а затем последовал к месту выгрузки.

Однако сумма оплаты за доставку груза водителя не устроила, и он решил "прибрать к рукам" товар. Для этого он привлёк 57-летнего жителя Кубани, который за 1,5 млн рублей пообещал реализовать похищенное имущество. пресс-служба МВД РФ по региону

Дальнобойщик отогнал гружёный автомобиль сообщнику. Для того, чтобы отвести от себя подозрения, мужчина придумал легенду о мнимом нападении, совершённом на него в Волгоградской области. Далее шофер заявил о проблеме в полицию. Позже под давлением неопровержимых доказательств подозреваемый сознался в содеянном. В последствии второй фигурант уголовного дела( по части 4 статьи 160 УК РФ) тоже был задержан. Общий ущерб от деятельности преступников составил 12 миллионов рублей. Банда не успела разукомплектовать похищенный тягач с полуприцепом. В настоящее время транспортное средство изъято и помещено на охраняемую стоянку. Сейчас водитель отправлен под стражу, а его коллега находится под запретом определенных действий. Полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы доставлен в Москву.

Фото и видео: МВД Медиа