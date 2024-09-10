Эксперт рассказал, что делать при атаке беспилотника

В ночь с понедельника на вторник беспилотники атаковали Москву и еще восемь регионов.

В ночь с понедельника на вторник беспилотники атаковали Москву и еще восемь регионов. Системы ПВО смогли уничтожить 144 устройства. Половина из них была сбита в Брянской области, а около двадцати — в Московской. Также пострадали Тульская, Белгородская, Курская, Орловская, Калужская, Воронежская и Липецкая области. К несчастью, не обошлось без жертв: в городе Раменское погибла женщина, еще три человека получили травмы.

Денис Капустин, эксперт по безопасности, поделился с "Петербургским дневником" рекомендациями по действиям в случае нападения дронов. Он подчеркнул, что важно понимать: беспилотник не способен разрушать стены, поэтому тактика защиты отличается от той, которая используется при землетрясениях. Еще один важный момент — современные стеклопакеты не способны выдержать взрыв, но их осколки могут нанести серьезный ущерб.

Первое правило, по словам Дениса Капустина, — держаться подальше от окон. Лучшее место для укрытия — ванная комната, где стены могут служить дополнительной защитой. Если есть возможность, нужно попытаться уйти вниз, в подвал или бомбоубежище. Если же приходится оставаться на улице, важно держаться как можно дальше от стен, поскольку устройство взрывается при контакте со стеной, а осколки разлетаются во все стороны.

Что касается опасений по поводу мародеров, эксперт отметил, что район, подвергшийся нападению, немедленно оцепляется сотрудниками МЧС и полицией. Кроме того, большинство улиц оснащены камерами наблюдения.