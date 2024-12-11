В Кремле прокомментировали введение пошлин США против Канады, Мексики и КНР

Москва оценила новую экономическую инициативу Дональда Трампа.

У Кремля нет желания ассоциироваться и как-то оценивать ситуацию с введением американских пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, так как в Вашингтоне фиксируются свои напряженности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 3 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Москве

Вы знаете, там много своих напряженностей, поэтому, конечно, у нас нет ни малейшего желания каким-то образом с этим со всем ассоциироваться и как-то это оценивать, пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Дональд Трамп подписал указы о введении с 4 февраля 2025 года ряда импортных пошлин. В размере 25 процентов они вводятся против всех канадских товаров. Исключением станут энергетические ресурсы. На эти категории товаров ставка со ставит только десять процентов. На мексиканские товары размер пошлин составит все те же 25 процентов. Китайская продукция облагается пошлинами в десять процентов в дополнение к тем, что уже сейчас действуют.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ