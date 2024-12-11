В Кремле указали на нелегитимность власти Владимира Зеленского.

Идея проведения выборов главы государства на Украине с целью легитимизации руководства важна, хотя предложение и не приходится по душе Владимиру Зеленскому. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 3 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Москве прокомментировали слова главы Украины о том, что киевский режим рассчитывает на начало переговоров об урегулировании регионального конфликта с участием Москвы, а также коллективного Брюсселя и Вашингтона.

Возможные комбинации состава участников переговоров по украинскому вопросу пока не обсуждались, в Кремле исходят из того, что Владимир Зеленский сам себе запретил вести их с Россией. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник заметил, что никто пока что не обсуждал сколько-нибудь серьезно возможную комбинацию состава участников мирных переговоров. В Москве исходят из того, что Владимир Зеленский не имеет прав на подобные обсуждения. При этом Киев сам себе запретил вести с Россией переговоры.

Песков заявил, что в БРИКС не обсуждается создание общей валюты.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости