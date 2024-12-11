Песков заявил, что в БРИКС не обсуждается создание общей валюты

В Кремле оценили слова Трампа по противодействую БРИКС в сфере экономики.

Речь о создании общей валюты в экономическом объединении БРИКС не велась и не ведется, делегатами обсуждается только формирование общих инвестиционных платформ. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 31 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Москве прокомментировали те угрозы, которые позволил себе сделать американский президент-республиканец Дональд Трамп. Иностранец говорил о том, что может ввести в отношении стран-участниц БРИКС стопроцентные пошлины в том случае, если те попробуют создать новую валюту или другую альтернативу доллару США. В Вашингтоне считают, что у такой инициативы БРИКС не будет "никакого шанса".

В БРИКС не ведется речь о создании общей валюты. Не велась и не ведется. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят осуществлять инвестиции в третьи страны, взаимные инвестиции и так далее. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле соболезнуют родным и близким погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне.

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