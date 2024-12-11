Дмитрий Песков прокомментировал трагедию, произошедшую в аэропорту имени Рональда Рейгана.

Кремль выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне накануне вечером. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 30 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли родных, и тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что вечером, 29 января, американский пассажирский самолет от компании American Airlines и вертолет Black Hawk Сухопутных войск США столкнулись в воздушном пространстве у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. Борт выполнял рейс из штата Канзас. В салоне находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту военного вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. После удара в небе самолет рухнул в реку Потомак. На месте трагедии местные власти и экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию. Западные СМИ говорят о том, что из реки извлечены меньшей мере 19 тел жертв. Сведений о выживших пока что нет. Авторы издания The Wichita Eagle сообщили читателям, чо на борту находились участники юниорской сборной США по фигурному катанию.

Песков: СССР спас человечество от "коричневой чумы".

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